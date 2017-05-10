На Львовщине скоростной поезд сообщением «Киев-Львов» смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Буское отделение полиции 9 мая в 22.50 поступило сообщение от дежурного одной из железнодорожных станций о том, что возле станции «Куткир» скоростной поезд «Хюндай» сообщением «Киев-Львов», двигаясь в направлении Львова, смертельно травмировал неизвестного мужчину», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его личность. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.