также в разделеПроисшествия
Драка в офисе афганцев в Николаеве: 4 человека в больнице, 9 – в полиции 3
В Запорожье патрульные переехали женщину 33
Во Львове пытались поджечь офис «Свободы» 34
В Одессе произошли стычки между проукраинскими активистами и «куликовцами» 207
На Донетчине в результате обстрела погиб украинский военный 135
В Днипре возле памятника Славы произошла потасовка 143
В Запорожье в ходе стычек пострадал начальник патрульной полиции 250
В Харькове во время возложения цветов к Мемориалу Славы произошла потасовка 289
В Запорожье произошли стычки между активистами и участниками акции «Полк победы» 310
Ситуация в зоне АТО остается напряженной, 1 военный погиб, 9 – ранены 98
В зоне АТО в результате подрыва на растяжке погиб военный 71
СМИ: На дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко прогремели взрывы 102
В Одесской области в результате ДТП погибли 5 человек 117
За прошлые стуки в зоне АТО произошло 65 обстрелов 28
Охрана предотвратила массовую драку на Дерибасовской 96
В Киеве горело Лукьяновское СИЗО 37
В Одессе микроавтобус протаранил троллейбус 88
В одном из дворов Одессы прогремел взрыв 84

На Львовщине скоростной поезд сообщением «Киев-Львов» смертельно травмировал мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

«В Буское отделение полиции 9 мая в 22.50 поступило сообщение от дежурного одной из железнодорожных станций о том, что возле станции «Куткир» скоростной поезд «Хюндай» сообщением «Киев-Львов», двигаясь в направлении Львова, смертельно травмировал неизвестного мужчину», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его личность. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года