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В возрасте 47 лет скончался итальянский музыкант, композитор и диджей Роберт Майлз, среди самых известных произведений которого Children и Fables, сообщает ВВС Украина.

Как пишет итальянская пресса, он умер после болезни, которую не называют.

Роберт Майлз работал в различных стилях электронной музыки.

Самый известный его сингл Children разошелся миллионным тиражом.

С момента своего выпуска 1995 года этот хит стал клубной классикой для диджеев во всем мире.
ForUm

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