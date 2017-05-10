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Украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций. Ведущим инвестором в рамках раунда стал фонд General Catalyst, в раунде также приняли участие IVP и Spark Capital. Об этом сообщает AIN.UA.

Привлеченные средства планируют направить на ускорение роста компании.

До этого Grammarly не привлекали сторонних средств. «Мы выбрали группу инвесторов, имеющих успешный опыт работы в сфере создания ведущих высокотехнологичных компаний, а также интернет-компаний, ориентированных на конечных потребителей», - говорят в Grammarly.

Этот сервис стал первым украинским стартапом, основанным в Киеве, который привлек более сотни миллионов долларов в рамках публичного раунда.

Grammarly - интеллектуальный онлайн-сервис проверки грамматики, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Приложение повышает качество письменного общения, учитывая индивидуальный стиль пользователя и его коммуникативные цели, предлагая исправления, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным.
ForUm

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