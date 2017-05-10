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Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН, сообщает Немецкая волна.

«Мы не признаем и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией», - подчеркнула также Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Напомним, 26 апреля комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. 

6 апреля большинство депутатов Европарламента поддержали это решение. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в «Официальном журнале» ЕС.

Граждане Украины смогут «въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам». Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.
ForUm

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