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Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от Демократической партии «Тобуро», 64-летний Мун Чжэ Ин.

Он победил на выборах, прошедших в стране в воскресенье, набрав 41% голосов избирателей, сообщает Би-би-си.

Во время церемонии официального вступления в должность Мун Чжэ Ин, и ранее заявлявший о намерении наладить отношения с КНДР, сказал, что готов посетить Пхеньян, когда для этого сложатся подходящие условия.

Напомним, досрочные выборы в Южной Корее были объявлены после коррупционного скандала и последовавшего за ним импичмента бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Большая часть этих обвинений связана с близкой подругой Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников.

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн), считает следствие.

Пак Кын Хе отрицает свою вину.
ForUm

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