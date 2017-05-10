Вчера, 9 мая, в Днипре сотрудники полиции действовали во время массовых мероприятий с нарушением закона «О полиции». Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко.



«Вчера в Днипре, сотрудники полиции действовали с нарушениями закона «О полиции», применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка. Вместо того, чтоб стать между двумя противостоящими сторонами, отдельные сотрудники полиции, по причине которая будет установлена, действовали в интересах одной из сторон», – отметил он.

При этом, по словам Геращенко, сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения, «напяливших на себя оранжевые квадраты в качестве знаков распознавания членов стаи».

Она также сообщил, что по данному факту должно будет проведено служебное расследование, в результате которого сотрудники полиции, превысившие свои полномочия, будут уволены с занимаемых постов и привлечены к ответственности установленной законом. «В числе первых, проверке будет подлежать версия о договоренностях между одним из лидеров «Оппоблока» Александром Вилкулом с кем-то из руководства местной полиции. Все вчерашние события детально задокументированны десятками видеокамер и все факты избиений и бездействий со стороны отдельных сотрудников полиции получат свою персональную юридическую оценку», – подчеркнул депутат.

«То же касается и всех тех, кто, напялив на себя оранжевые квадраты, присвоил себе право применить силу. Ваши личности будут установлены и все кто нарушил закон - ответит. Уверен, что министр МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и генеральный прокурор Юрий Луценко примут правильные решения для восстановления законности и порядка в Днипре», – подытожил он.

Напомним, 9 мая в Днипре произошла потасовка во время празднования у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул на подходе к памятнику, во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того, как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной символики.

По данным полиции, во время массовых мероприятий в городе были задержаны 15 человек, а в результате конфликтов за медицинской помощью обратилось 6 полицейских и 8 участников акций.

После этого руководитель Главного управления полиции в Днепропетровской области назначил проведение служебного расследования действий полиции во время массовых мероприятий.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что виновные в «позорном сотрудничестве» сотрудников Нацполиции с «титушками» будут привлечены к ответственности.