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В Запорожье на акцию «Бессметный полк» пришли активисты с портретами героев известного сериала «Игры престолов».

Как сообщает 061.ua, возле запорожской мэрии проходила акция памяти ветеранов Дня победы. «Не обошлось провокаций: кроме портретов своих родных – участников Второй мировой войны  – люди принесли красные флаги, пели советские песни, а также скандалили с пришедшими на акцию активистами», – говорится в сообщении.

Правоохранители, которые следили за порядком, задержали и вывели из толпы троих провокаторов.

Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты – с героями сериала «Игры престолов».

Как ранее сообщал ForUm, утром 9 мая в Запорожье у здания мэрии произошли столкновения между представителями волонтерского движения и ветеранов войны в Донбассе с одной стороны и участниками акции «Полк победы», которые планировали провести шествие по центральному проспекту города.
ForUm

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