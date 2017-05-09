Сегодня, 9 мая, в оккупированном Донецке провели военный парад.
Как сообщает подконтрольный «властям» самопровозглашенной «ДНР» сайт ДАН, по главной улице города прошли пешие расчеты, военная техника: танки, самоходные и буксируемые артиллерийские орудия, системы противовоздушной обороны – свыше 50 единиц.
Также отмечается, что на площади Ленина был выставлен реактивный учебно-тренировочный самолет L-29.
«По окончании военного парада в Донецке началось многотысячное шествие «Бессмертный полк», которое лично возглавил Глава ДНР Александр Захарченко. Завершились основные праздничные мероприятия торжественным митингом в парке им. Ленинского Комсомола», – сказано в сообщении.
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