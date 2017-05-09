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Сегодня, 9 мая, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку Луганского погиб военнослужащий одного из подразделений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что по позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия.

«С начала суток, на разных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120 мм и 82 ммм, вооружения танка», – сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 8 мая, враг 50 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских войск, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять – получили ранения.
ForUm

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