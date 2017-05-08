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Сегодня, 8 мая, в зоне АТО погиб украинский военный, который, выполняя боевую задачу, подорвался на растяжке, сообщает пресс-центр штаба операции.

«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног и головы получил военнослужащий одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что срочно для оказания медицинской помощи военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, где за жизнь тяжело раненного боролись военные врачи. «Проведенные неотложные реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата. Спасти жизнь военнослужащего не удалось», – .
ForUm

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