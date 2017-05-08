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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Лидеры двух государств отметили приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей. Президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом «парадов» на оккупированных территориях 9 мая.

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.

Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников.

Федеральный канцлер проинформировала Президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.

Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в «нормандском формате», в частности с участием новоизбранного президента Франции. Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне.

Напомним, Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным заявила, что выступает против заключения новых соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
ForUm

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