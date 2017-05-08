Победительнице международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамале запретили выходить на красную дорожку «Евровидения». Об этом сообщил сегодня PR-директор Джамалы Денис Козловский.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез «Евровидение» в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый. Кстати, в Стокгольме Манс Зелмерлев встречал все делегации именно на красной дорожке. «Таков регламент нашего конкурса», - объяснил режиссер красной дорожки в Украине. Мы очень уважаем правила, поэтому послушались и не пошли», - сообщил он.

Кроме того, по словам Козловского, певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете без разрешений на полеты. Читайте также Евровидение-2017: стало известно, сколько будут стоить выступления украинских звезд в перерывах конкурса «В ночь перед открытием раздался звонок из одного агентства, которое, видимо, осваивает бюджет Евровидения, и нам предложили полететь на церемонию открытия на вертолете. На вопрос «Зачем нам лететь на вертолете?» последовал ответ, что так нужно для имиджа Украины. Мало того, что непонятно, как этот полет мог украсить имидж страны, выяснилось, что никаких разрешений на полеты над Киевом не выдавалось, и ни одна из ответственных служб ни в курсе. То есть нам предложили пролететь над закрытой для полетов столицей и несанкционированно приземлиться на крыше здания, где проходит режимное мероприятие, на котором выступает жена Президента Украины», - пояснил он, сообщает УНИАН.

«Конечно, на церемонию мы поехали на машине. 20 минут нас не пускали - кордоны полиции, нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции… ничего. Можете представить себе, чтобы было бы с вертолетом», - отметил PR-директор певицы.

Когда команда Джамалы попала внутрь КВЦ «Парковый», ни бейдж продюсера, ни бейдж Джамалы на входных турникетах не работали. «Бейджы - это вообще отдельная история. Всей команде победителя Евровидения-2016 выдали минимальный допуск. PR-директор, к примеру, не имеет доступа в пресс-центр. Только со специальным сопровождающим», - уточнил Козловский.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 7 мая, в Киеве в прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».