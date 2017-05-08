Сегодня Украину защищают потомки и воинов Красной армии, и Украинской Повстанческой Армии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время открытия фотовыставки «Четвертое поколение», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Выражаю наше глубокое уважение и почет всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие ветераны! Когда наши деды и прадеды в 44-м и в 45-м наступали на Берлин, они понятия не имели, - и в самых ужасных снах представить себе не могли, - что через семьдесят лет свое войско в Украину пришлет Москва. И хладнокровно убивать их внуков и правнуков», – отметил он.

«Пожалуйста, посмотрите, на этих портретах - лица славных воинов Вооруженных сил, современных защитников Украины, мужественных людей и патриотов. Их взгляды полны гордости за принадлежность к славной когорте защитников своей земли. Фотографии предков, которые они держат в руках, свидетельствуют, что быть воином, защитником Отечества - традиция, издавна почитаемая украинским народом», – подчеркнул Глава государства.

По его словам, «четвертое поколение» - дети независимой Украины, те, кому сейчас 20-30 лет. «Это - молодой цвет нации. Это - люди, которые помня о своих мужественных предках, стали на защиту Украины от российской агрессии. Это - генерация наших современных героев, которые ежедневно пишут страницы истории, пишут своей кровью, потом. Именно «четвертое поколение», которое сейчас взяло в руки оружие, чтобы спасти свою страну, побуждает нас снова и снова листать страницы - чтобы изучить и запомнить уроки прошлого, и почтить настоящих героев», – заявил Президент.

«Эту выставку следует воспринимать как символ неразрывной связи разных поколений защитников Украины. Отечество сегодня защищают потомки и воинов Красной армии, и Украинской Повстанческой Армии. Они уважают своих дедов и прадедов. А те, будучи уже в небесных чертогах, наверное, гордятся современным поколением защитников. Это важно осознать, что в День памяти и примирения эта связь является неразрывной», – подчеркнул Порошенко.

«К сожалению, в Европе - снова война. Современная Россия, как правопреемница Советского Союза, не смогла и не успела стать миролюбивой нацией. Вспомним молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А до этого были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м. Сегодня со снятыми погонами и зарисованными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать украинскую землю и заливать кровью», – отметил он.

По словам Президента, сейчас быть украинским военным - почетный долг. «А быть российским военным - значит, выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, которое без всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат», – подытожил он.

Напомним, 8 и 9 мая в Украине, как и в мире, отмечаются Дни памяти и примирения.