За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Такие данные обнародовал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр.

По его словам, вчера на луганском направлении, в Новоайдарском и Попасянском районах, обстановка значительно обострилась. «Противник вернулся к тактике масштабного применения тяжелого вооружения на ключевых участках фронта. Основные боевые действия развернулись после 18 часов. По Крымскому, Катериновке, Новоалександровке, Новозвановке и Троицкому оккупанты выпустили около 260 мин калибра 82 и 120 мм и артиллерийских снарядов 122 и 152 мм», – отметил Лысенко.

«Стрельба велась как с передовых позиций противника, так и с заранее подготовленных площадок в густонаселенных жилых кварталах городов Центрально-луганской агломерации, в частности г. Алмазная. Такой артиллерийской канонады на луганском направлении не было слышно уже очень давно. В Попасной и соседнем с. Троицкое повреждена школа, несколько жилых домов, линия электропередач, сгорел частный автомобиль», – подчеркнул представитель Минобороны.

Также он сообщил, что в Станично-Луганском районе вчера боевые действия не велись.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, все, кроме одного, - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении, по словам Лысенко, боевые действия ведутся в основном в темное время суток. «Например, во временном промежутке между 6 и 15 часами по всему фронту было спокойно. Самой неспокойной обстановка остается на Светлодарской дуге, прилегающей к Попаснянскому району, в Верхнеторецком, а также под Авдеевкой. На этих рубежах противник также активно применяет 82-мм минометы и 122-мм пушки. Также встречаются вражеские провокации и других местах, в частности в Горловке (Зайцево, Майорск) и в донецком аэропорту (Опытное, Пески). Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошел 21 вражеский обстрел, в том числе 12 - из тяжелого вооружения», – подчеркнул он.

Кроме того, по информации спикера Минобороны, в Марьинском районе боевые действия велись только в Красногоровке, где произошло 2 минометных обстрела. В северной части Волновахского района противник нарушил режим тишины один раз, это произошло в с. Новоселовка Вторая.

«На участке фронта Павлополь - Широкино обстановка неизменна: вражеские провокации продолжаются и днем, и ночью, наибольшее количество обстрелов - в Водяном. Оккупантами не применялось тяжелое вооружение, однако открывался огонь из бронетехники. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрелов», – подытожил он.

Напомним, за минувшие сутки, 7 мая, зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.