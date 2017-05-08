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Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан Украины с 72-й годовщиной Победы, не упомянув в обращении Президента Петра Порошенко.

«Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в поздравлении, обнародованном пресс-службой Кремля.

Напомним, 8 и 9 мая в Украине, как и в мире, отмечаются Дни памяти и примирения.

 
ForUm

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