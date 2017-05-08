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Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму задержали дезертира на административной границе с временно аннексированным полуостровом, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник нелегально въехал на территорию Украины к родственникам и задержали его на пункте пропуска «Чонгар», когда он пытался вернуться в Крым. Дезертира передали в военную прокуратуру.
ForUm

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