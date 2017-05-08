Вчера, 7 мая, в Черном море началось строительство газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба «Газпрома».

Отмечается, что работа стартовала у российского побережья. «Укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода «Турецкий поток» в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit», – сказано в сообщзенрии.

«Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта «Турецкий поток» — морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, Москва и Анкара 10 октября подписали межправительственное соглашение, которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря.

2 декабря 2016 года парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода «Турецкий поток».

6 декабря 2016 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации данного соглашения.