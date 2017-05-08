Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» на оккупированной территории Донецкой области незадолго до проезда кортежа главы в самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

«Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж Захарченко. Официальной версией взрывов власти назвали теракт. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участок трассы перекрыт. «В районе города Шахтерск, недалеко от которого прогремели взрывы, действует оперативный штаб», – сказано в сообщении.