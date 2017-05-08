Вчера, 7 мая, в Лиманском районе Одесской области на 38 км автодороги Одесса-Мелитополь, между селами Визирка и Ольшанка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«К месту вызова в 17:40 прибыло пожарно-спасательное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей, один из которых перевернулся в кювет», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что спасатели провели переворачивание поврежденного автомобиля Daewoo Lanos и с использованием гидравлического инструмента извлекли из салона автомобиля 5 погибших.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля AUDI A6, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу.