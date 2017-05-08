также в разделеПроисшествия
СМИ: На дороге к «Саур-Могиле» перед проездом Захарченко прогремели взрывы 70
За прошлые стуки в зоне АТО произошло 65 обстрелов 23
Охрана предотвратила массовую драку на Дерибасовской 69
В Киеве горело Лукьяновское СИЗО 30
В Одессе микроавтобус протаранил троллейбус 37
В одном из дворов Одессы прогремел взрыв 80
НВФ обстреляли позиции сил АТО из «Пионов» 55
Суд дал 13 лет террористу за подрыв ж/д путей 26
Свалку под Харьковом потушили 25
Аброськин: В результате обстрела Красногоровки ранена местная жительница 27
На Харьковщине мужчина подорвался на патроне от ракетницы 28
Штаб: НВФ обстреляли украинских и российских офицеров СЦКК 49
Под Харьковом загорелась мусорная свалка 134
В Харькове утонул студент из Индии 26
Полиция ищет бандитов, напавших на семью под Ривным 44
В результате обстрела Авдеевки ранены две женщины 39
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом бывшей сожительницы 52
За сутки в зоне АТО ранены 9 военных 53

Вчера, 7 мая, в Лиманском районе Одесской области на 38 км автодороги Одесса-Мелитополь, между селами Визирка и Ольшанка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 5 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«К месту вызова в 17:40 прибыло пожарно-спасательное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух легковых автомобилей, один из которых перевернулся в кювет», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что спасатели провели переворачивание поврежденного автомобиля Daewoo Lanos и с использованием гидравлического инструмента извлекли из салона автомобиля 5 погибших.

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля AUDI A6, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года