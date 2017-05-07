В последний день этапа Мировой серии по синхронному плаванию в канадском Торонто украинские спортсменки победили в финале произвольной программы среди команд. Об этом сообщает «Укринформ».

Таким образом, сборная Украины выиграла в Торонто все шесть видов, в которых принимала участие. Наш лидер Анна Волошина победила в технической и произвольной программе солисток. Дуэт Волошина - Елизавета Яхно дважды был первым в соревнованиях пар. И наконец в групповых выступлениях также победили украинки.