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Верховный Суд Украины приостановил выполнение судебных решений, вынесенных не в пользу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по делу о передаче финансовой компании «Плеяда» кредитного портфеля банка «Михайловский». Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает «Капитал».

«Остановить выполнение постановления Окружного административного суда Киева от 10 августа 2016 года, постановления Киевского апелляционного административного суда от 29 сентября 2016 года, постановления Высшего административного суда от 12 января 2017 года до рассмотрения дела Верховным Судом Украины», — говорится в постановлении ВСУ от 19 апреля.

Как отмечается, указанные решения судов были приняты по иску «Плеяды» к Фонду гарантирования, уполномоченному лицу Фонда на осуществление временной администрации в банке Юрию Ирклиенко, который признал ничтожным договор факторинга, заключенный между банком и финкомпанией 19 мая 2016. Согласно ему кредитный портфель банка передавался «Плеяде».

«При таких обстоятельствах, Фонд гарантирования сообщает о том, что ООО «ФК „Фагор“ и так называемые „партнеры“ этого финансового учреждения безосновательно и противоправно взимали и продолжают взимать денежные средства с физических лиц — заемщиков банка „Михайловский“ по ранее заключенным с банком кредитным договорам», — говорится в сообщении.

«Таким образом, единственным законным кредитором по кредитам, предоставленным физическим лицам, был и остается банк „Михайловский“. Только платежи в его пользу направляются на погашение существующей задолженности физических лиц по кредитам», — сообщает пресс-служба.

Как известно, 23 мая правление НБУ приняло решение об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных.



 
ForUm

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