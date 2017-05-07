После высокой цены на чеснок в прошлом году в новом сезоне площади под культурой ожидаемо увеличились. Однако из-за резкого похолодания, которое наблюдалось в Украине с 18 по 26 апреля, урожай чеснока находится под угрозой. Такое мнение высказал руководитель ООО «Агроанализ» Вадим Дудка, сообщает «agroportal.ua»

«Зиму большинство посевов пережило благополучно, серьезных морозов на большей части территории выращивания не было и потери чеснока от вымерзания составили в основном от 5 до 20%. Однако состояние посевов беспокоит подавляющее большинство производителей. Аграрии жалуются на то, что растения развиваются медленно, листья желтеют (особенно нижние), а за последние три недели у многих картина визуально ухудшилась», — отмечает Вадим Дудка.

По результатам анализа более 300 образцов эксперт делает вывод, что в большинстве случаев причина не в инфекционных поражениях. Главная причина угрозы будущего урожая чеснока — это погода.

Как отмечает Вадим Дудка, после довольно мягкой зимы наступила ранняя и достаточно теплая весна, растения вышли из состояния покоя и начали быстро развиваться. Но на смену теплому марту пришел неожиданно суровый апрель с морозами и снегом. Такой стресс бесследно для культуры не проходит, и растения на него отреагировали нарушением развития.

«Наглядное подтверждение этому — один из чесночных проектов в Херсонской области. Здесь овощеводы часть грядок накрыли агроволокном. И картинка получилась предельно красноречивой: под агроволокном чеснок зеленый и активно развивающийся, рядом — растения с пожелтевшими нижними листьями, которые сильно отстают в росте. То есть главный ограничивающий фактор для растения в этом случае — тепло. Только потепление может кардинально улучшить ситуацию», — говорит Вадим Дудка.