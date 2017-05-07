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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в апреле открыли 9 новых уголовных производств, в целом расследуют 328 уголовных производств. Об этом сообщает «Капитал» с ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«По состоянию на 30 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов. В целом в работе детективов бюро находится 328 производств», — говорится в сообщении.

В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 человеку.



 
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