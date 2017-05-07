Один человек получил травму в результате ДТП с участием троллейбуса, произошедшего сегодня на углу Грушевского и Химической улицы, сообщает местное издание «Думская». Троллейбус №8, двигаясь по Грушевского, выполнял левый поворот на Химическую, на разрешающий сигнал светофора (горела дополнительная секция).

Движущийся во встречном направлении «Мерседес Спринтер» поехал на красный и столкнулся с троллейбусом.

В результате водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.