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Один человек получил травму в результате ДТП с участием троллейбуса, произошедшего сегодня на углу Грушевского и Химической улицы, сообщает местное издание «Думская». Троллейбус №8, двигаясь по Грушевского, выполнял левый поворот на Химическую, на разрешающий сигнал светофора (горела дополнительная секция).

Движущийся во встречном направлении «Мерседес Спринтер» поехал на красный и столкнулся с троллейбусом.

В результате водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

 
ForUm

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