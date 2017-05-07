Тысячи сторонников польской оппозиции прошли маршем по Варшаве, протестуя против ограничений демократии. В покушении на демократию обвиняют правящую партию, сообщает «Русская служба ВВС».

Оппозиционная «Гражданская платформа» обвинила правящую партию «Право и справедливость» в том, что та пытается внедрить в Верховный суд дружественных партии власти судей. Она также утверждает, что правящая партия манипулирует телеканалами ради своей выгоды.

Демонстранты, многие из которых приехали на митинг из других частей Польши, размахивали флагами Польши и Евросоюза и пели национальный гимн на Банковской площади в Варшаве.

«Мы за демократическую Польшу, за европейскую Польшу, за Польшу, которой можно гордиться, которая ищет в Европе друзей и союзников, а не врагов, как сейчас», - обратился к протестующим Гжегож Схетына, лидер Гражданской платформы.

Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский отрицает, что в Польше свободе угрожает опасность.

«Сейчас у нас есть свобода, а вы, участвуя в этом марше и заявляя, что свобода под угрозой, выходите на улицы как раз во имя обратного», - сказал он во время визита в город Щецин.