Официальная церемония открытия «Евровидения-2017» состоится в Киеве сегодня, 7 мая. Ей будет предшествовать торжественное шествие по красной дорожке делегаций 42 стран-участниц песенного конкурса. Церемония открытия состоится в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» и начнется в 20.00, сообщает «Укринформ».

Традиционная на Евровидении красная дорожка стартует в 17.00 на площади Конституции, перед Мариинским дворцом. Она, как сообщали организаторы, будет самой длинной в истории этого песенного конкурса - длиной 265 метров.

Торжественные церемонии, по решению режиссера-постановщика красной дорожки и официальной церемонии открытия конкурса Сергея Проскурни, будут вести семь человек.

Планируется, что у здания Верховной Рады их будут встречать национальный комментатор Евровидения-2017 журналистка Татьяна Терехова и легкоатлет, журналист и теле - и радиоведущий Слава Варда.

Напротив Мариинского дворца конкурсантов будут приветствовать трое ведущих - украинский певец, телеведущий, шоумен и продюсер Андрей Кише, украинская модель нигерийского происхождения Эми Грейс, а также модель и певица Нейба Траоре. Здесь запланированы встречи гостей с журналистами.

На последнем этапе красной дорожки - вблизи смотровой площадки - состоится встреча певцов с международной фан-группой, а их аккредитовано аж 600. Это гости из разных стран, путешествуют по миру за Евровидением. Ведущими здесь будут актриса, радиоведущая Анна Буткевич и шоумен, телеведущий, актер Андрей Джеджула.

Пройдя по красной дорожке, делегации отправятся в КВЦ «Парковый», где сейчас разместилась одна из трех официальных локаций конкурса - Евроклуб. Там представители всех стран-участниц этого международного конкурса поднимут свои флаги, после чего и начнется торжественное открытие Евровидения-2017.