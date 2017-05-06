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Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова дорого отдохнула на Кипре. Об этом сообщил журналист, эксперт Александр Дубинский. Он опубликовал фотографии шикарного отдыха чиновника. Ранее еще более шикарный отдых позволила себе глава Национального банка Валерия Гонтарева.

«Если Гонтарева позволяет себе отдохнуть за миллион, то её заместителям - понятное дело - приходится работать. Впрочем, как выясняется, в работе нацбанковского чиновника бывают и очень приятные моменты. К таким, наверное, можно отнести выездную проверку филиала ПриватБанка на Кипре. Которую и осуществила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова осенью, в прошлом году», - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Ранее, также Дубинский опубликовал фото семейного отдыха главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, который мог обойтись главе НБУ более миллиона гривен, данную поездку она не отразила в своей электронной деклорации. По этому поводу журналист написал заявление в САП и НАБУ.

 
ForUm

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