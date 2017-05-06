Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы», сообщает местное издание «Думская».

По информации полиции, взрыв произошел в районе часа ночи. Пострадавших нет, осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Эксперты обнаружили на месте пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.

Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва.