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Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы», сообщает местное издание «Думская».

По информации полиции, взрыв произошел в районе часа ночи. Пострадавших нет, осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Эксперты обнаружили на месте пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.

Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва.

 
ForUm

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