В Турции в рамках дела о провалившемся путче уволены еще 107 судей и прокуроров. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu. Оно ссылается на решение высшего Совета, ответственного за назначение и увольнение судей и прокуроров.

Anadolu передает, что турецкая генпрокуратура также отдала распоряжение о задержании подозреваемых в причастности к движению «гюленистов» - сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, оппонента нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

После попытки госпереворота в июле 2016 года были уволены почти 4250 судей и прокуроров - при том, что всего в стране на этих должностях работают 14 000 человек. Суммарно же в заключении находятся более 47 000 человек, подозреваемых в причастности к путчу. Еще около ста тысяч госслужащих, которые, как предполагаются, связаны с движением «гюленистов», также были отстранены от должностей. Среди них - около 9000 полицейских.

Сам Фетхуллах Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к июльским событиям.