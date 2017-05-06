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Во время проведения песенного конкурса Евровидение работа общественного транспорта будет продлена в ночное время. Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

«В связи с проведением основных мероприятий песенного конкурса «Евровидение» в Международном выставочном центре, работа общественного транспорта будет продлена: в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - на 1 час; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - на 2 часа; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - на 3 часа», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщает КП «Киевпасстранс», после прохождения последних поездов метрополитена будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят около станций метро, а именно:

троллейбусных - №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К;

трамвайных - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Работа фуникулера будет продлена: в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая - до 00:30; в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая - до 01:30; в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая - до 02:30.

 
ForUm

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