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Во Франции вступил в силу закон, запрещающий использование для модных показов и рекламных съемок чрезмерно худых моделей. Мера продиктована заботой о здоровье как самих моделей, так и остальных граждан, прежде всего молодых женщин, заявила в пятницу министр здравоохранения Марисоль Турэн, сообщает «Русская служба ВВС».

По ее словам, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают во многих из них комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.

Согласно новым правилам, одобренным парламентом два года назад, при устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы.

За несоблюдение закона работодателям грозит штраф до 75 тысяч евро или заключение на срок до шести месяцев.

В 2015 году, когда в парламент внесли первый проект закона, предлагалось прописать индекс массы тела моделей в нормативном акте, но после возражений модельных агентств требования смягчили, предоставив врачам право самостоятельно решать, что опасно для здоровья, и что нет.

 
ForUm

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