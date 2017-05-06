Информация о том, что Украину могут дисквалифицировать на три года от участия в Евровидении из-за скандала по поводу участницы от Российской Федерации, не является достоверно подтвержденной. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в интервью Eurovision.ua, сообщает «Укринформ».

«Пока не готов комментировать эту ситуацию, потому что информация о дисквалификации Украины на три года – всего лишь слухи. У нас нет никаких официальных писем, чтобы об этом говорить», – ответил министр.

«Украина – открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей Российской Федерации на Евровидении – это очевидная провокация. И здесь все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы фактически находимся в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон», – пояснил министр.