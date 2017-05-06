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В Интернете появилось множество предложений фейковых ответов на тесты внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время осмотра нового кабинета биологии в Ивано-Франковском естественно-математическом лицее, информирует пресс-служба министерства, сообщает «Капитал».

 «Если что-то подобное когда-нибудь произойдет, а это практически невозможно, это станет существенным вызовом для системы ВНО и государства в целом. Это означает, что полностью будет отменена сессия, и даже дети, которые не имели ответов и самостоятельно сдавали экзамен, должны будут его пересдавать. Кроме того, это огромные бюджетные ресурсы», — объяснила Гриневич.

Министр образования подчеркнула, что в системе есть множество предохранителей для избежания распространения ответов в открытый доступ. По ее словам, система построена так, что до конца никто не знает, какой вариант и задачи будут использоваться на экзамене, и «трудно переоценить ответственность, которую понесут люди, вовлеченные в подобные фальсификаций». Министр отметила, что варианты ответов на ЗНО, которые предлагают сейчас купить в Интернете — это мошенничество.

Как сообщалось ранее, в Украине активизировались мошенники, предлагающие помощь для сдачи ВНО.



 
ForUm

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