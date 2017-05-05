Четыре страны присоединились к решению Совета ЕС продлить до 15 сентября 2017 санкции против граждан Украины и России, введенных из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политики и политики безопасности Могерини, передает Европейская правда.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, участница Европейского экономического пространства Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС», - отмечается в документе.

По словам Могерини, эти страны обязались обеспечить соответствие своих национальных политик упомянутому решению Совета ЕС.

«ЕС принял во внимание это обязательство и приветствует его», - отмечается в заявлении.

Как известно, 13 марта ЕС на полгода продлил санкции против граждан Украины и России, введенные из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Ограничительные меры включают в себя замораживание счетов и запрет на въезд.

Санкции применяются до 150 человек и 37 компаний. Впервые они были введены в марте 2014 года и неоднократно продолжались.