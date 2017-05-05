Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

«С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом», - сказал он.

По словам Рудского, «командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания меморандума».



В то же время Россия продолжит операцию по «уничтожению террористов» в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. «В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками «Джебхат ан-Нусры» и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена», - заявил Рудской.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Напомним, 14 марта 2016 года Путин объявил о выводе российских войск из Сирии, но информация о гибели военных в этой стране продолжала поступать.