также в разделеМир
КНДР обвинила ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына 53
В США сделали первый шаг к отмене Obamacare 29
Конгресс США выделил $100 миллионов на борьбу с российским влиянием 29
Трамп разрешил церкви агитировать за политиков 30
Помощник Путина рассказал об удовольствии от чтения некрологов о себе 77
Жириновский о преемнике Путина: Под Новый год подарочек будет 129
Ле Пен забросали яйцами 86
Супруг Елизаветы II уходит на покой 64
Макрон: Я не буду подчиняться диктату Путина 53
У российского «ночного волка» снова проблемы в Польше 44
Макрон и Ле Пен обменялись обвинениями на теледебатах 40
Суд лишил Навального возможности участвовать в президентских выборах 52
Майдан в Венесуеле: оппозиция строит баррикады и готовит «мега-протест» 61
Принц Уильям потребовал с таблоидов $1,6 миллиона за фото жены топлес 97
США хотят усилить войска в Европе для сдерживания агрессии РФ 31
КС Молдовы признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье 47
Белый дом: Трамп и Путин «хорошо поговорили» про Сирию 68
В Британии распустили парламент 38

Россия с 1 мая прекратила применение авиации в Сирии в рамках подписанного меморандума о зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

«С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом», - сказал он.

По словам Рудского, «командование российской группировки войск в Сирии провело комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания меморандума».

В то же время Россия продолжит операцию по «уничтожению террористов» в районе Кабун, которые обстреливают российское посольство в Дамаске. «В эту зону (где объявлена деэскалация конфликта) не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками «Джебхат ан-Нусры» и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена», - заявил Рудской.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Напомним, 14 марта 2016 года Путин объявил о выводе российских войск из Сирии, но информация о гибели военных в этой стране продолжала поступать.    
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года