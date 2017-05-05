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Ведущий шоу NEMO на итальянском телеканале RAI заявил, что «Украина проиграет Евровидение, как проиграла Крым». Фрагмент видеозаписи размещен на официальной странице программы в Facebook.

Соведущая сообщила, что итальянский конкурсант на «Евровидении-2017» Франческо Габбани, который считается фаворитом конкурса, уже прибыл в Киев.

В ответ на это ее коллега Энрико Лукки сказал, что «Габбани мощнее советских ракет, а Украина проиграет Евровидение так, как проиграла Крым».

На странице шоу есть много возмущенных комментариев к такому высказыванию итальянца.

«У Украины Крым был отнят силой, с помощью военного вмешательства. Сейчас Украина переживает глубокий кризис, война не закончена полностью, но, несмотря на это, проходит конкурс», - написала пользователь Ирина Сиротюк. 

Пользователь Валентин Кущ написал: «Жаль, что Италия не находится на границе с Россией. При всем уважении к итальянцам». 

Напомним, Украина и Италия напрямую выходят в финал конкурса. 
ForUm

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