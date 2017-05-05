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Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну голливудскому актеру Стивену Сигалу, который является другом президента РФ Владимира Путина.

Об этом в ведомстве сообщили на запрос «Апострофа».

«Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет», - подчеркнули в СБУ.

«Решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью – ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ», - уточнили в ведомстве.

В 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов «ДНР».

В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство России.  
ForUm

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