Члены незаконных вооруженных формирований применили САУ 2С7 «Пион» калибра 203-мм на луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Вчера, 4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское противник применил САУ 2С7 «Пион» калибра 203-мм.
От разрыва снаряда повреждена резервная линия электропередачи по направлению Сокольники – Крымское», - сообщили в штабе.
Обстрел производился по направлению населенного пункта Стаханов на временно неподконтрольной Украине территории.
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