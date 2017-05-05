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Члены незаконных вооруженных формирований применили САУ 2С7 «Пион» калибра 203-мм на луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вчера, 4 мая, во время обстрела позиций сил АТО на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское противник применил САУ 2С7 «Пион» калибра 203-мм.

От разрыва снаряда повреждена резервная линия электропередачи по направлению Сокольники – Крымское», - сообщили в штабе.

Обстрел производился по направлению населенного пункта Стаханов на временно неподконтрольной Украине территории.
ForUm

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