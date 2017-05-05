Подразделение специального назначения «Азов», входящее в Национальную гвардию Украины, не получало финансирование от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на командующего Нацгвардией Юрия Аллерова.

«Из официальных источников США в виде материальной или денежной помощи в спецподразделение «Азов» не поступало. На сегодняшний день целенаправленного выделения на какое-то подразделение нет. Есть целевая помощь на вопрос связи и по логистике, но перераспределения имущества Соединенных Штатов в подразделение «Азов» не предусматривалось», - сообщил Аллеров.

Он также отметил, что, по его информации, бойцы «Азова» не участвовали в тренировках, которые проводили для украинских военных бойцы Национальной гвардии или иных подразделений вооруженных сил США, и не сотрудничали с американскими инструкторами. «Помощи Америки не было и не планируется», - заявил Аллеров.

В проекте закона об американской военной помощи для армий мира отдельный параграф посвящен недопустимости любой поддержки батальона «Азов», как его называют в Конгрессе США. Впервые это требование появилась в 2015 году по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Його. В январе 2016 года американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Пентагон вычеркнул этот пункт из документа. Однако в этом году этот пункт вновь присутствует в документе.