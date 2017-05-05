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Генеральная прокуратура Украины пока не ознакомила ни бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея  Арбузова, ни его адвокатов с новыми обвинениями в связи с расследованием нарушений, связанных с приватизацией «Укртелекома».  Арбузов считает попытки привязать его к делу «Укртелекома»  абсурдными  и юридически никчемными, но, тем не менее, он  готов сотрудничать со следствием. Об этом идет речь в заявлении, распространенном пресс-службой политика.

«Ни Сергею Арбузову, ни его адвокатам ничего об этом (вручении подозрения, – ред.) неизвестно. Генеральная прокуратура пока не потрудилась поставить Арбузова в известность о данном факте, ограничившись коротким сообщением на своем сайте», - отмечается в заявлении.

Причина этого, по мнению Арбузова, в том, что в прокуратуре понимают абсурдность и юридическую никчемность данных обвинений.

«Арбузов не имел никакого отношения ни к приватизации «Укртелекома», ни к выделению денег госбюджета на создание выделенной телекоммуникационной сети  специального  назначения.  Единственная цель подобных обвинений  – отвлечь внимание общественности от того факта, что Интерпол снял с розыска большинство представителей бывшей власти из-за отсутствия состава преступления в их действиях, фактически признав политически мотивированными те обвинения, которые со стороны ГПУ выдвигались ранее. 

Генерируя новые обвинения и уголовные дела Генеральная  прокуратура пытается тянуть время, впустую тратя деньги налогоплательщиков и, по сути, в очередной раз обманывая международные правоохранительные органы», - подчеркивается в заявлении.

Тем не менее, отмечается, что Арбузов готов сотрудничать со следствием как по этому делу, так и касательно десятка других эпизодов, процессуальные действия по которым не пошли дальше  громких заявлений отдельных чиновников ГПУ.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что Генеральная прокуратура Украины якобы сообщила о подозрении бывшему и.о. премьер-министра Украины Сергею Арбузову в связи с расследованием нарушений, связанных с приватизацией «Укртелекома».  Как отмечается на сайте ведомства, ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО «Укртелеком» условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения )ТССН), незаконному финансированию в  течение 2012-2013 создания ТССН за счет средств государственного бюджета Украины и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» по заниженной стоимости.
ForUm

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