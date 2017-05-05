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В Соломенском районе столицы в результате конфликта со стрельбой в кафе пострадал иностранец, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«На линию «102» обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба. На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления. Правоохранители опросили очевидцев и потерпевшего. Иностранец рассказал, что с участниками конфликта познакомился в кафе. Во время застолья они поссорились и вышли на улицу. Там началась драка, в результате которой один из оппонентов достал пистолет и начал стрелять», – говорится в сообщении.

По данным главка, стрелок с места происшествия скрылся, а его сообщника задержали. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.

Полиция изъяла на месте гильзы и другие вещественные доказательства. Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.
ForUm

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