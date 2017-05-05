В Киеве трое несовершеннолетних на час остановили движение электропоездов, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Нарушение правопорядка на железнодорожной станции «Петровка» заметили участковые офицеры полиции, которые находились на комплексной отработке Оболонского района. На просьбу правоохранителей слезть с крыши электропоезда подростки реагировали агрессивно и угрожали взяться руками за провода, если к ним кто-то приблизится», – говорится в сообщении.

По данным главка, полицейские вызвали на место происшествия спасателей, а железнодорожники обесточили линию, на которой находился электропоезд. Таким образом работа на указанном участке железной дороги была приостановлена на час. В конце концов общими усилиями правоохранителей, спасателей и пассажиров подростков удалось спустить на перрон.

«Трех несовершеннолетних экстремалов доставили в Оболонское управления полиции. Ими оказались две девушки и парень в возрасте 14 и 15 лет», - рассказал участковый офицер полиции Юрий Филоненко.

В полиции отметили, что юные киевляне объяснили правоохранителям, что они хотели весело провести время, проехавшись на крыше электропоезда. То, что это смертельно опасное развлечение, для них - не аргумент. Участковые офицеры полиции провели с детьми профилактическую беседу и отпустили домой.

Сведения о данном событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После окончания проверки действиям подростков будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.