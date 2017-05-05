также в разделеОбщество
5 мая. Картина дня 14
Нацгвардия: «Азов» не получал финансирование от США 9
«Укрзализныця» добавила вагоны в пригородные поезда Киева 13
Прифронтовой Мариуполь обошел Киев и Львов в рейтинге безопасности 16
Голливудский друг Путина стал персоной нон грата в Украине 55
Экс-замглавы Одесской ОГА будут судить за разгон мирной акции 54
Итальянский ведущий: Украина проиграет «Евровидение», как проиграла Крым 51
Донбассу грозит экологическая катастрофа из-за подтопления шахт 28
В Харькове повредили братскую могилу советских солдат 42
В «Жулянах» СБУ задержала на взятке двоих таможенников 28
Из Ковеля в Хелм отправили первый рельсовый автобус 103
Арбузов прокомментировал новые обвинения ГПУ по делу «Укртелекома» 53
Корабль РФ пытался захватить украинский катер возле Скадовска 142
Госпогранслужба опровергла информацию об «удачном» начале турсезона в Крыму 84
На восстановление складов в Балаклее выделили 300 миллионов 21
Баулин определится с переизбранием на пост главы КСУ до 20 мая 21
В Смеле уборщица нашла в гостиничном номере взрывчатку 32
Российской телеведущей запретили въезд в Украину 61

Суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах главы самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александра Захарченко с 1 марта 2014 года.

Об этом говорится в определении суда от 21 апреля, передают Українські Новини.

Отмечается, что 31 июля 2014 года Захарченко сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса.

В тот же день в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого было невозможно, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание главы  «ДНР» для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ установила номер мобильного телефона оператора «МТС», которым пользуется Захарченко в период с 2014 года по настоящее время.

«В настоящее время сложная социально-политическая ситуация в восточных областях Украины делает невозможным установление местонахождения подозреваемого и проведение с его участием следственных (розыскных) действий, что затрудняет определение объективной истины в уголовном производстве и получение доказательств причастности Захарченко к совершению преступления», - указано в мотивировочной части ходатайства СБУ.

Суд удовлетворил данное ходатайство и предоставил следователям СБУ доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера в момент каждого входного и выходного телефонного соединения с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года.

Также предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях и информации о GPRS-трафике, о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона Захарченко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года