В Харькове неизвестные разгромили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Третий раз за последние полгода: сначала в ноябре 2016-го, потом месяц назад и последний раз - вчера. Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с Вечного огня, да и сам Вечный огонь уродуют», - написал он.

Сидоренко добавил, что сегодня все будет восстановлено.