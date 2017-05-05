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В Харькове неизвестные разгромили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Третий раз за последние полгода: сначала в ноябре 2016-го, потом месяц назад и последний раз - вчера. Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с Вечного огня, да и сам Вечный огонь уродуют», - написал он.

Сидоренко добавил, что сегодня все будет восстановлено.
ForUm

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