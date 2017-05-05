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Северная Корея обвиняет Центральное разведывательное управление США намеревалось убить Ким Чен Ына.

Пхеньян обвиняет ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына «биохимическими веществами», сообщает Би-би-си со ссылкой на BBC.

В частности, сообщается, террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведки Южной Кореи, попала в страну с биохимической веществом.

С тех пор, зигдно сообщениям местных СМИ, и началась «антитеррористическая атака».

Напомним, брата Ким Чен Ына - Ким Чон Нама убили в Малайзии 13 февраля. Основной версией убийства считается причастность спецслужб КНДР. Задержаны четверо подозреваемых.
ForUm

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