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В результате обстрела незаконными вооруженными формировании Красногоровки ранена местная жительница. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

«Боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул. Грушевского», – отметил он.

Аброськин также сообщил, что во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 года рождения. Сейчас он госпитализирована в больницу.

«Именно в то время, когда в прифронтовых школах Марьинкы и Красногоровки дети чтят память ветеранов войны, отбросы реализатора курятины обстреливают мирных жителей. Именно так вели себя фашистские оккупанты в годы Второй мировой войны. И сегодняшние боевики - последователи тех фашистов», – подчеркнул он.
ForUm

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