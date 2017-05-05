Доходы населения, особенно в регионах, остаются на крайне низком уровне, а заявления чиновников о росте благосостояния украинцев сильно преувеличены. В двух третях областей в прошлом году среднемесячный доход на душу был меньше уровня фактического прожиточного минимума. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«В трети областей Украины среднемесячный доход на душу в 2016 году меньше $100, при этом среднеукраинский показатель немногим больше и составляет всего $119. В преимущественном большинстве регионов (за исключением Одесской, Запорожской, Днепропетровской областей и города Киева) среднемесячные доходы на душу выросли менее чем на 1 тыс. гривен за весь постмайданный период 2014-2016 годов. При этом индекс потребительских цен за этот период составил 190%», - отметил он.

Арбузов отметил, что дифференциация в уровне жизни между Киевом, жители которого традиционно имеют самые высокие доходы, и, например Закарпатьем, в 2016 году достигла 3,6 раза.

«В двух третях областей в прошлом году среднемесячный доход на душу был ниже 2862 грн., т.е. меньше уровня фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством социальной политики в ценах декабря 2016 года», - написал бывший глава Нацбанка.

Он напомнил, что до 2013 года включительно доходы населения стабильно росли, причем более равномерными темпами. По всей территории Украины среднедушевые доходы соотечественников были выше фактического прожиточного минимума от 1,5 до 4 раз.