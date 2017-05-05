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В Киеве в течение 2-3 лет планируется построить 4-5 мусороперерабатывающих заводов. Об этом в интервью 44.ua заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

«Мы отказались от строительства мусоросжигательных заводов, отдав предпочтение механико-биологической переработке. Такие комплексы абсолютно безопасны с точки зрения экологии. Это практически сортировка мусора на основные фракции и максимальный отбор полезных, ресурсно-ценных компонентов из мусора. Такая практика широко используется в Европе. На сегодняшний день мы начали проектировать один из таких заводов в столице», - отметил он.

«Мы намерены построить 4-5 таких комплексов. Речь идет о перспективе 2-3 лет», - добавил чиновник.

Пантелеев заверил, что строительство заводов будет в отдаленных от жилых массивов местах.

«Планируется строительство мусороперерабатывающих комплексов под Киевом - это в северном и южном направлениях», - рассказал он.
ForUm

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