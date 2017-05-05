Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины Юрий Баулин до 20 мая должен рассмотреть заявление четырех судей, в котором они инициировали проведение специального заседания по избранию главы суда. Об этом сообщила руководитель пресс-службы суда Наталья Муха.

«Согласно Регламенту Конституционного суда, в случае инициирования судьями проведения заседания по избранию председателя, исполняющий обязанности председателя или председатель суда принимает решение в течение двух недель», - отметила она, сообщает Укринформ.

Пресс-секретарь уточнила, что судьи написали заявление на имя и.о. председателя суда 27 апреля, а в Секретариате суда его зарегистрировали 28 числа. Поэтому Баулин должен принять решение до 20 мая.

Сообщение о дате проведения специального пленарного заседания КСУ появится на сайте суда.

Напомним, четверо судей КСУ - Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук написали обращение к и.о. председателя суда Баулину с просьбой провести специальное пленарное заседание по вопросу избрания председателя суда.

Инициаторы объясняют необходимость проведения такого заседания окончанием 18 марта 2017 года срока пребывания на должности председателя КСУ Юрия Баулина. Поэтому должность председателя вакантна с 19 марта.

Как известно, с 20 марта Баулин исполняет обязанности председателя КСУ как старший судья по возрасту.