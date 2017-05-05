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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» с 10 мая по 31 июля ограничила движение на Южном мостовом переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«С 10 мая по 31 июля в связи с выполнением работ по пескоструйной очистке и окраске перильного ограждения на Южном мостовом переходе возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения», – говорится в сообщении.
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