Коммунальная корпорация «Киевавтодор» с 10 мая по 31 июля ограничила движение на Южном мостовом переходе.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«С 10 мая по 31 июля в связи с выполнением работ по пескоструйной очистке и окраске перильного ограждения на Южном мостовом переходе возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения», – говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время